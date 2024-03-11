Диетолог рассказала, какой рецепт сделает блины полезнее

Рецепт с пониженным содержанием жиров и сахара поможет сделать блины полезнее для организма. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

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В 2024 году россияне отмечают Масленицу с 11 по 17 марта. Сам праздник не имеет фиксированной даты. По церковному уставу он всегда выпадает на неделю перед Великим постом.

По словам Стародубовой, в 100 граммах приготовленных по классическому рецепту блинов содержится около 230 килокалорий. Если добавить к ним жирную сметану, масло, копчености, сладкие соусы или варенье, то энергетическая ценность блюда станет гораздо выше. То же самое касается содержания в тесте для блинов соли, сахара и насыщенных жиров. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение рецептам с пониженной калорийностью.

Для приготовления теста лучше использовать молоко или кисломолочные продукты пониженной жирности. Также уменьшить количество яичных желтков и масла в рецептуре. Кроме того, заменить хотя бы часть муки высшего сорта на муку из цельного зерна, например гречневую, полбяную, ржаную или гороховую. Последнее позволяет обогатить блюдо клетчаткой, витаминами и минеральными веществами.Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения

С этой же целью можно приготовить блины с припеком, добавив туда мелко нашинкованные или натертые овощи и фрукты. Например, морковь, шпинат, свеклу, зеленый лук или яблоки. Еще один вариант – использовать пюре из замороженных ягод вроде клюквы, черники, брусники, облепихи и вишни.

"В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог. Также тушеная капуста или другие овощи. Для мясных начинок лучше выбрать диетические сорта мяса и птицы. Подойдет кролик, цыпленок или индейка", – перечисляет диетолог. Большое значение имеет способ приготовления. Блины лучше всего не жарить, а именно выпекать, смазывая сковороду или электроблинницу минимальным количеством масла. Обжаривать начинку также не рекомендуется. Фаршированные блинчики перед подачей можно слегка "подрумянить" в духовке, избегая образования твердой корочки.

Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Вместо сиропов, варенья, жирной сметаны и сливок можно использовать свежие ягоды и фрукты, йогурт, мягкий творог и сметану пониженной жирности. Однако даже в случае изменения рецепта блины остаются достаточно калорийным и тяжелым для усвоения блюдом, предупредила Стародубова. Чрезмерное потребление подобной пищи ведет к излишней калорийности рациона, что, в свою очередь, неизбежно приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и связанным с ним заболеваниям.

"Чтобы избежать переедания и чувства тяжести, здоровому человеку лучше ограничиться небольшой порцией блинов, не более 150–200 граммов с учетом начинки. Обычно это три-четыре штуки", – уточнила эксперт.

При некоторых заболеваниях употребление блинов и другой выпечки рекомендуется ограничить. За более подробными и точными рекомендациями с учетом состояния здоровья необходимо обратиться к врачу.