Три простых продукта для крепкого сердца

Из продуктов питания помимо витаминов и микроэлементов можно получить так называемые фитонциды. Присутствие этих биологически активных веществ связано с рядом преимуществ для здоровья. Кроме того, содержащая фитонциды еда отличается рядом других важных свойств. Что в том числе помогает поддержать работу сердечно-сосудистой системы.

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в беседе с здоровое-питание.рф Марина Савкина объяснила, как сделать рацион более здоровым. Фитонциды содержатся в простых продуктах.

В частности, к источникам фитонцидов, например, относят лук, чеснок, клюкву.

Специалисты отмечают: это вовсе не значит, что нужно каждый прием пищи начинать с зубчика чеснока (тем более на голодный желудок). Тот же лук в большом количестве едва ли пойдет на пользу.

Уточняется, что "разумное решение - просто включать лук, чеснок и хрен в рацион". То есть, использовать в блюдах. Такие "добавки" помогут питаться сбалансированно и правильно.

Есть еще один важный нюанс, касающийся употребления лука и чеснока. Эти продукты, кстати, как и лимон, позволяют снизить количество соли в пище.

"Добавляя их в еду, вы сделаете ее полезнее для сердца и сосудов", - подчеркнули специалисты, добавив, что это особенно важно для людей с повышенным давлением и тех, кто испытывает проблемы с почками.

А вот использование сока лука и чеснока для самолечения - небезопасно. Такие народные средства некоторые применяют при насморке, отметили врачи. Методы связаны с серьезными рисками для здоровья.

"Высока вероятность, что вы повредите слизистую, и она перестанет выполнять свои защитные функции", - уточнили медики.

Результатом такого "лечения" может стать обратная реакция - вирусы будут атаковать организм еще сильнее.

Много антиоксидантов, необходимых для борьбы со свободными радикалами, содержится в клюкве, напоминают медики. Врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила со ссылкой на работу зарубежных исследователей, что клюква показала "сильный эффект против смертности от кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) - 51%".

"Сколько клюквы можно съесть за день? Взрослому человеку - не больше ста граммов свежих ягод или две столовые ложки сушеных", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Злоупотребление продуктом может спровоцировать газообразование, вздутие, диарею.

При выборе того или иного режима питания обязательно проконсультируйтесь со специалистом.