Врач предупредил о вреде утреннего кофе: когда лучше пить бодрящий напиток?

Многие люди привыкли пить кофе сразу же после пробуждения. Врач общей практики и отделения скорой помощи Национальной службы здравоохранения Сурадж Кукадия предостерегает от такой привычки.

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Как отмечает эксперт, кофе по утрам может помешать работе организма.

По утрам вы получаете естественный всплеск кортизола, который помогает телу проснуться и подготовиться к грядущему дню. Поэтому лучше приурочивать утренний кофе к тому моменту, когда уровень кортизола начинает падать.

Пик выработки кортизола наблюдается через 30-45 минут после пробуждения, а затем его уровень в организме начинает постепенно снижаться. Именно поэтому лучше всего пить напиток в промежутке между завтраком и обедом. Тогда он действительно взбодрит.