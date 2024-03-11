Врач предупредил о вреде утреннего кофе: когда лучше пить бодрящий напиток?
Многие люди привыкли пить кофе сразу же после пробуждения. Врач общей практики и отделения скорой помощи Национальной службы здравоохранения Сурадж Кукадия предостерегает от такой привычки.
Как отмечает эксперт, кофе по утрам может помешать работе организма.
По утрам вы получаете естественный всплеск кортизола, который помогает телу проснуться и подготовиться к грядущему дню. Поэтому лучше приурочивать утренний кофе к тому моменту, когда уровень кортизола начинает падать.
Пик выработки кортизола наблюдается через 30-45 минут после пробуждения, а затем его уровень в организме начинает постепенно снижаться. Именно поэтому лучше всего пить напиток в промежутке между завтраком и обедом. Тогда он действительно взбодрит.
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