Перечислены основные преимущества укропа для здоровья

Укроп впервые появился в Индии во II веке до нашей эры. Исследования показывают, что это растение содержит противовоспалительные антиоксиданты. И это не единственное его полезное свойство.

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Противовоспалительные антиоксиданты. Так, укроп считается источником флавоноидов. То есть натуральных растительных пигментов, содержащихся во фруктах, овощах и напитках, таких как чай и вино. Доказано, что эти вещества обладают противораковыми, антиоксидантными, противовоспалительными и противовирусными свойствами, поддерживают здоровье мозга и иммунитет.

Снижение уровня холестерина. При увеличении показателей холестерина возрастает риск возникновения болезней сердца и инсульта.

Контроль диабета. Хронический (длительный) диабет повышает вероятность развития таких состояний, как деменция, болезни сердца, остеопороз (потеря костной массы), повреждение почек, депрессия и ослабление иммунной функции. Дополнительное употребление укропа снижает уровень глюкозы в крови и риск возникновения диабетических осложнений.

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Боль во время менструации. Примерно 16−91% женщин во время месячных испытывают боль, а у 2−29% она сильная. Одно небольшое исследование показало, что дополнительный порошок укропа был столь же эффективен в уменьшении боли при менструации, как и нестероидный противовоспалительный препарат, называемый мефенаминовой кислотой.

Боль и беспокойство при родах. Одно исследование показало, что семена укропа действительно можно использовать в качестве эффективного средства для уменьшения беспокойства во время родов и сокращения их продолжительности.

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