В Росалкогольтабакконтроле зафиксировали снижение потребления спиртного в России

Данные Росалкогольтабакконтроля о потреблении и легальных продажах алкоголя с 2019 говорят о том, что в России точно не стали больше пить. Такое мнение в интервью "РГ" высказал руководитель службы Игорь Алёшин.

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"Наоборот, фиксируется постепенное снижение потребления алкоголя. Если бы, действительно, стали больше пить, мы бы увидели резкий скачок в рознице, а этого нет", - пояснил он.

А тот небольшой рост розничных продаж, который наблюдается последние годы, объясняется легализацией рынка, считает Алёшин.

По данным Росалкогольтабакконтроля, легальные розничные продажи алкоголя на душу населения в 2023 году составили 6,5 литров, тогда как в 2022 году - 6,4 литра, а в 2019 году - 6 литров.

Всего в России в 2023 году было продано алкоголя (с учетом общепита) 1016,6 млн дал, в 2022 году - 988,5 млн дал. По данным Минздрава, в целом потребление алкоголя в 2022 году составило 8,62 литра, тогда как в 2019 году - 9,06 литра на человека в год.