В народе бытует мнение, что сырые яйца обладают просто феноменальной пользой, поэтому их советуют пить натощак, от больного горла, перед тренировками, выступлениями и другими важными событиями. Однако есть ли в этом реальный смысл и полезны ли сырые яйца — рассказали врачи.

© Секрет Фирмы

Правда ли, что сырые яйца полезнее приготовленных? Нет. Подробнее об этом рассказали специалисты ниже.

Польза сырых яиц

По словам врача Николая Матвеева, доказанная польза у яиц такая:

Они содержат цистеин, который помогает от головной боли при похмелье и отравлении. В их составе много антиоксидантов, минералов, витаминов и белка (6−7 г), что хорошо при тренировках, физических нагрузках, наборе массы и вообще по жизни. Правда, белок варёных яиц усваивается лучше, чем сырых.

Вред сырых яиц

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что баловаться сырыми яйцами при недоказанной пользе можно было бы, если бы негативные последствия не перекрывали все мифические бонусы. Речь о чём:

Сырые яйца мешают усвоению биотина (витамина B7) и в итоге могут привести к его дефициту. Из-за них можно заразиться сальмонеллёзом, который ударит по всему организму начиная ЖКТ и заканчивая суставами. Сырые яйца могут содержать листерии, которые сильно вредят людям со слабой иммунной системой, а у беременных могут вызвать внутриутробную гибель плода, выкидыш или преждевременные роды.

Есть мнение, что перепелиные яйца полезнее и безопаснее, но это не так, заявляет диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова. Перепёлки хоть и не болеют сальмонеллезом, но прекрасно его переносят.

А всем желающим попробовать сырые яйца врачи посоветовали выбирать:

магазинные, а не домашние; с хорошим сроком годности; без повреждений на скорлупе.

Какие яйца лучше покупать

Ранее специалистка Елена Воронцова рассказывала, какие яйца лучше — домашние или магазинные. Ответ оказался не очевидным. Узнать его можно здесь.