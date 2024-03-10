Врач рассказал о главных правилах подготовки к беременности

Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров заявил, что подготовку к зачатию нужно начинать не менее чем за 3 месяца. В первую очередь необходимо пройти диспансеризацию и профосмотр.

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Доктор советует женщине, планирующей беременность, начать принимать фолиевую кислоту – она поможет предотвратить врожденные дефекты плода. Кроме того, следует подумать об укреплении иммунитета, а также об употреблении йода, витамина D и железа, но только после консультации с лечащим врачом.

Важно заранее исключить вредные привычки – отказаться от курения и алкоголя не менее чем за 3 месяца до беременности, чтобы организм смог вывести токсины.

Также эксперт рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе, делать зарядку и укреплять мышцы живота и спины.

После наступления беременности женщине важно следить за всеми аспектами развития малыша и следовать рекомендациям лечащего врача, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и заниматься умеренной физической активностью: йогой, плаванием или ходьбой.