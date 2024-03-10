Назван идеальный возраст для родов

Акушер-гинеколог: 23 года — идеальный возраст для родов
Позже риски осложнений протекания беременности увеличиваются.
Также не исключено, что у ребёнка выявят патологии развития. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Поликарпова.
«Поздняя беременность — это проблема для женского здоровья. Женщина должна понимать, что к 25 годам ухудшается и качество яйцеклеток, и возможность зачать ребёнка начинает снижаться. Мы рождаемся с определённым количеством фолликул, каждая наша менструация — это игра вхолостую. 23 — это идеальный возраст для родов. Чем старше женщина, тем сложнее выносить ребёнка, риски для её здоровья, для ребёнка есть. Чем раньше женщина родит, тем лучше, к 18 организм уже сформирован. К сожалению, наш организм только стареет, никак не обновляется, поэтому каждая женщина должна для себя решить, что она хочет от себя и от своей жизни».
Ранее Татьяна Голикова призвала россиянок рожать первенца в возрасте от 18 до 24 лет.
«Если человека по-настоящему любишь, если это твой человек, ты пронесёшь через эту жизнь радость, горе, родишь, воспитаешь детей. Поэтому идеальная история, если можно так сказать, от 18 до 24», — сказала она. Вице-премьер РФ уточнила, что репродуктивный возраст женщины — короток.