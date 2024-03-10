Сомнолог предупредила о риске появления бессонницы из-за ярко освещенных улиц

Это связано с недостаточной выработкой мелатонина, зачастую с такой проблемой сталкиваются жители мегаполисов.

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Для хорошего сна следует использовать шторы блэкаут или маски, посоветовала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Царёва.

«Чем темнее, тем больше мелатонина. Шторы блэкаут ночью — это отличная идея, потому что чем больше света вечером, тем хуже и дольше засыпать, особенно в большом городе. В Москве это большая проблема, потому что по Новому Арбату у меня очень много пациентов — у них там круглосуточная освещённость, яркая иллюминация на зданиях. То есть люди, которые в них живут, они мои постоянные пациенты. Поэтому для них блэкаут — это, конечно, выход. У кого нет блэкаута, есть другой способ — маска для сна. Если немножко на глаза давит что-то, ключевое слово «немножко», то это уменьшает пульс и помогает успокоиться. Так что маски для сна, в принципе, хорошая идея».

Ранее сомнолог призвала просыпаться в будни и выходные в одинаковое время. Сбои в биоритмах негативно влияют на организм, отметила Елена Царёва. По её словам, люди, не наладившие режим, наиболее подвержены стрессам, депрессии, зависимостям от психоактивных веществ.