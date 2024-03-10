Нейробиолог объяснил вред добавления молочных продуктов в кофе

Многие люди добавляют в кофе молоко. Почему это плохая идея, рассказал нейробиолог Роберт Лав.

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Если вы хотите получить от кофе максимальную пользу, никогда не добавляйте в кофе молочные продукты. Итак, молоко, сливки прекрасно сочетаются с кофе, я это полностью понимаю. Но, добавляя эти молочные продукты, вы значительно уменьшаете пользу кофе.

Кофе является идеальным источником полифенолов — соединений, которые защищают от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний. Когда вы добавляете молоко или сливки в кофе, то белки связываются с полифенолами в кофе, что уменьшает их усвоение и, как следствие, пользу от их уникальных антиоксидантных свойств.