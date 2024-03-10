Чем опасно непреднамеренное засыпание вечером

Непреднамеренное засыпание вечером может перебить ночной сон. Об этом заявил врач-сомнолог Роман Бузунов.

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«Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать», — заявил Роман Бузунов в эфире радио Sputnik. Он уточнил, что часто люди, особенно пенсионеры, после ужина могут задремать и потом рискуют не заснуть ночью.

По словам специалиста, вместо того, чтобы давать волю сонливости, лучше сохранять бодрость до самого отхода ко сну. Для этого можно заняться домашними делами, например, сделать уборку. Если же дремота непреодолима, то короткий дневной сон может помочь восстановить энергию, но вечером таких «перезагрузок» следует избегать, чтобы не нарушить основной ночной отдых, отметил сомнолог.