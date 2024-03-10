Правда ли, что сахар полезнее фруктозы и других заменителей

Считается, что сахар, как и соль, — белая смерть, от которой нужно максимально отказаться, если хочется дожить до старости. Однако многие забывают, что опасен переизбыток сахара, причём на регулярной основе. А вот совсем отказываться от сахара или менять его на что-то другое очень нежелательно.

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Правда ли, что сахар полезнее фруктозы и других сахарозаменителей? Да.

Польза сахара

Как объяснила нутрициолог Дарья Русанова, сахар (глюкоза) — это топливо для всего организма, без него ничего не будет работать уже на клеточном уровне. Но норма для человека — 25 грамм, или 6 чайных ложек, в сутки. Это включает в себя не только сладости, но весь сахар из разных продуктов. Особенно много его в колбасах, соусах, сладких йогуртах и прочем.

Чтобы избежать передозировки, стоит готовить самому из натуральных продуктов и обращать внимание на состав всего, что покупается в магазине. Особенно важны первые 3−4 позиции. В них может и не быть надписи «сахар», но он может маскироваться под что угодно, например, кукурузную патоку, левулозу, декстрозу и другое.

Вред фруктозы

Глюкоза усваивается всем организмом, а вот фруктоза перерабатывается только печенью. При этом фруктоза не даёт энергии, как глюкоза. Но натуральная фруктоза полезна — её в фруктах довольно мало, а вместе с клетчаткой она хорошо насыщает и медленно всасывается, из-за чего нет резких скачков инсулина.

А вот фруктоза в других продуктах не имеет клетчатки, к тому же её добавляют в больших количествах, из-за чего на печень идёт серьёзная нагрузка. Так можно и гепатоз получить.

Вред сахарозаменителей

Искусственные подсластители (сукралоза, аспартам, цикломат и другие) способны вызвать диабет 2-го типа. А натуральные (стевия, эритрит) слаще сахара во много раз, поэтому они перегружают вкусовые рецепторы. Фрукты перестают быть сладкими, и хочется есть больше сладостей, чтобы почувствовать хоть какой-то вкус.

К слову, в 2024 году в России решили запретить стевию и ещё 18 различных пищевых добавок. Что придётся заменить — можно узнать здесь.