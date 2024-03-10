Пять привычек, из-за которых может болеть шея

Организм человека — слишком сложный механизм, чтобы в нём что-то сбоило просто так. Однако причины «поломок» действительно не всегда очевидные. Яркий пример — боль в шее, которая порой возникает как будто из ниоткуда. Остеопат, основатель Клиники доктора Симкина Дмитрий Симкин перечислил не самые очевидные причины, почему может болеть шея. Проверьте себя.

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Почему болит шея: неочевидные причины

Поза «креветки»

Многие часами сидят, уткнувшись в гаджеты. А ведь в это время их тело находится в неестественном положении: голова опущена вниз, шея под прямым углом, а руки со смартфоном на коленях или столе. Из-за этого в шейном отделе копится напряжение, которое рано или поздно может привести к болям.

Работа за ноутбуком

Ноутбук делает нас мобильными, но только пока от работы за ним не начнёт болеть шея. А такой исход весьма вероятен: маленький экран создаёт дополнительное напряжение в шейном отделе позвоночника.

Лежание на диване

Поваляться на диване после тяжёлого рабочего дня или почитать в кровати перед сном — для многих настоящий релакс. Но, увы, не для шеи. Когда мы опираемся головой на подлокотник или высокую подушку, шея принимает неестественное положение. Как итог — образование протрузий и грыж.

Сон на животе

Голова и шея в такой позе долго остаются повёрнутыми в одну сторону, поэтому шейные позвонки скручиваются. Из-за этого их может заклинить, и наутро у вас будет ощущение, что шею как будто продуло.

Неправильная подушка

В некоторых ортопедических подушках есть грани разной высоты: высокая для сна на боку, низкая — на спине. Но во сне мы не можем перевернуть подушку. В итоге можно всю ночь проспать на высоком валике, из-за чего верх шеи будет сдавливать. От грыж это точно не поможет, а даже усугубит ситуацию, предупредил врач в беседе с изданием «Доктор Питер».

Как снять напряжение в шее

Поначалу боль и напряжение в шее могут казаться незначительными, но со временем игнорировать дискомфорт становится всё труднее. Травматолог-ортопед Антонина Завадская ранее рассказывала «Секрету», как помочь шее.

Один из способов — тейпирование. Тейпы снимают нагрузку с поражённых мышц, способствуют их расслаблению. Их можно носить до 5 дней, они не сковывают движений, а облегчение наступит сразу после процедуры. Но при одном условии: накладывать их должен специалист.

Ещё один способ — плавание. В воде нагрузка на мышцы снижается, благодаря чему они могут сильно не напрягаться. Нет напряжения — нет боли.

Как ещё расслабить шею и унять боль — читайте тут.