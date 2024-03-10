Сомнолог Елена Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым. По её словам, это сон от 6,5 до 10 часов.

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«Человек может спать от 4 до 12 часов, для него это может быть индивидуальной нормой. Критерий такой, если он засыпает сразу, не просыпается ночью, встаёт за 15 минут и днём не хочет спать. Тогда со сном всё в порядке», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно вставать в одно и то же время в будни и выходные. Как отметила Царёва, сон — это большая привычка, а привычки любят регулярность.

Эксперт добавила, что проблемы могут начаться, если разница между подъёмом в будни и выходные превышает два часа.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.