Сомнолог Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым
Сомнолог Елена Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым. По её словам, это сон от 6,5 до 10 часов.
«Человек может спать от 4 до 12 часов, для него это может быть индивидуальной нормой. Критерий такой, если он засыпает сразу, не просыпается ночью, встаёт за 15 минут и днём не хочет спать. Тогда со сном всё в порядке», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, важно вставать в одно и то же время в будни и выходные. Как отметила Царёва, сон — это большая привычка, а привычки любят регулярность.
Эксперт добавила, что проблемы могут начаться, если разница между подъёмом в будни и выходные превышает два часа.
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.