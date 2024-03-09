Россияне стали чаще жаловаться на выгорание

В России растет количество жалоб на профессиональное выгорание – чувство разочарования в выбранном карьерном пути, отсутствие сил и желания выходить на работу. Причем чаще такие состояния наблюдаются у молодых сотрудников в возрасте до 35 лет.

По словам кандидата психологических наук Михаила Хорса, это следствие усталости нервной системы на фоне постоянного физиологического или эмоционального стресса.

Как отметил специалист, профилактика выгорания – это отпуск, нормированный рабочий день, а также своевременные перерывы на питание.

Кроме того, важно включать в свою жизнь физическую нагрузку – она помогает при усталости нервной системы и стрессе.