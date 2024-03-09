Врач назвала мифом мнение о полезности фруктозы в сравнении с сахарозой

Врач-нутрициолог Дарья Русанова развенчала несколько мифов о сахаре. По ее словам, первое заблуждение - сахар безусловно вреден.

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"Напротив, сахар очень даже полезен для нашего организма, потому что глюкоза - это основной энергетический материал для клеток. Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара", - рассказала она "Газете.Ru".

Врач уточнила, что суточная норма чистого сахара - 25 грамм или 6 чайных ложек. Но при этом нельзя забывать о скрытом сахаре, который содержится в готовых продуктах из магазина. Колбасы, сосиски, соусы, в том числе кетчуп, сладкие йогурты и полуфабрикаты содержат сахар, и потребляя все эти продукты, можно незаметно для себя съесть дозу этого продукта намного большую, чем суточная норма.

Русанова рекомендует читать этикетки и рассчитывать содержание сахара в покупаемых продуктах. В первую очередь - изучать первые 3-4 позиции. Там в порядке убывания перечисляются ингредиенты, которых в продукте больше всего. Даже если сахара нет в списке, но есть декстроза, левулоза, кукурузная патока, не стоит забывать, что это тот же сахар, но под другим названием.

"Самый лучший способ, чтобы контролировать количество потребляемого сахара: готовить еду самостоятельно и по минимуму использовать полуфабрикаты, готовую еду, магазинные молочные десерты: сырки, йогурты, творожки и тому подобное", - объяснила она.

Также врач отметила, что приверженцы здорового образа считают, что фруктоза полезнее, чем сахар. Но это не так. Ведь фруктоза - это тоже сахар, она содержится в натуральном виде во фруктах. При этом в отличие от сахарозы, она не впитывается каждой клеткой организма, ее перерабатывает только печень. И если вместо обычного сахара перейти на фруктозу, печень подвергается повышенной нагрузке, что может спровоцировать развитие гепатозу. При этом фруктоза не несет в себе энергетической функции. В натуральном виде, во фруктах, фруктозы минимальное количество и она перемешана с пищевыми волокнами, которые не дают ей быстро впитываться в клетки, вызывая скачки инсулина. Поэтому у большинства фруктов невысокий гликемический индекс, их можно есть.

В магазинных продуктах содержится фруктоза, сделанная из кукурузного сиропа, и ее в них много - концентрация в десятки раз выше, чем в натуральных фруктах.

"Поэтому всем, кто придерживается здорового образа жизни, как раз не рекомендуется употреблять такие продукты, тем более заменять привычный сахар на фруктозу", - добавила нутрициолог.

Сахарозаменители, по словам врача, тоже не очень полезны.