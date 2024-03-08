Фитнес-тренер в Ирландии пытается похудеть на сахаре и газировке

Тренер по фитнесу из Ирландии Ойсин Маллиган решил на своем примере развеять миф о том, что для борьбы с лишним весом необходимо отказаться от быстрых углеводов. Он считает, что похудеть можно, вдоволь питаясь продуктами с большим количеством сахара и запивая их газировкой. Его историю рассказало зарубежное издание NYPost.

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Метод Маллигана заключается в ежедневном приеме продуктов с превышающим рекомендуемое количество сахаром. В первый день своей «диеты» он съел девять ложек сахара, а на второй день выпил пять банок колы. Фитнес-тренер надеется сбросить в ближайшее время хотя бы 2 кг. Причем ранее, по его словам, ему удалось сбросить вес, питаясь каждый день фастфудом.

По мнению российского диетолога Натальи Лазуренко, Маллиган сможет похудеть на таком рационе, но только в том случае, если с помощью физических упражнений будет терять больше калорий, чем потребляет. В противном случае ему и людям, которые последуют его примеру, грозит ожирение и диабет.

«[Если человек] очень мало ходит, ничем не занимается, ничем не увлекается (от дома до машины, от машины до работы и в обратную сторону), никакой активности нет - только диван, телевизор и все, то, скорее всего, при поступлении вот этого простого сахара организм его отложит про запас просто потому, что ему не нужно тратить эту энергию», — сказала она в ходе беседы с Pravda.Ru.

Диетолог добавила, что не пропагандирует полный отказ от сахара: при адекватном подходе в рационе должен быть сахар, но не как монопродукт. При этом желательна и активная физическая позиция, при которой у организма не будет возможности отложить лишнюю энергию про запас.