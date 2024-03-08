Как нужно питаться, чтобы быстрее сбросить вес

Объёмная диета — один из лучших способов похудения. Суть этого метода заключается в том, что человек ест больше, чтобы снизить вес. Эксперты по питанию Лори Барретт и Лиза Янг дали несколько советов по этому поводу.

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Употребляйте продукты с высоким содержанием воды. Вода повышает уровень энергии, помогает мозгу работать, смазывает суставы, поддерживает определённую температуру тела, помогает выводить отходы из организма, максимизирует физическую работоспособность.

Наполните половину тарелки продуктами с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды. Такие продукты помогут вам насытиться. Например, это салат, огурцы, кабачки, сельдерей, помидоры, персики, клубнику, арбуз, апельсины, обезжиренное молоко.

Относитесь с осторожностью к приготовлению пищи с высоким содержанием воды. Легко при готовке увлечься различными соусами и маслами. Лучше всего продукты, содержащие много воды, готовить на пару.

Комбинируйте продукты с высоким содержанием воды с продуктами с низким содержанием воды. Так, вы можете сочетать тунец с сельдереем, яйца с грибами и шпинатом, рис с рисом из цветной капусты и т. д.

Знайте, сколько воды содержится в пище, которую вы едите. Приблизительно вы можете узнать об этом из информации на этикетке продукта. Для этого сложите в граммах углеводы, жиры, белки и вычтите это число из общего размера порции в граммах. То, что осталось, разделите на общий размер порции.

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Помните о важности нежирного или растительного белка. Белок обеспечивает организм девятью незаменимыми аминокислотами.

Не забудьте включить в рацион жиры и углеводы. Эти вещества улучшают работу мозга, повышают уровень энергии, способствуют усвоению витаминов и выработке гормонов.

Найдите оригинальные способы добавить в еду больше фруктов и овощей. Так вы получите клетчатку. Сосредоточьтесь на некрахмалистых овощах, в том числе на брокколи, листовой зелени и цветной капусте.

Ограничьте или исключите ультраобработанные продукты. За счёт этого вы ежедневно будете потреблять меньше килокалорий, чем обычно.

Не ешьте слишком много полезных жиров. Такие жиры очень калорийны.

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