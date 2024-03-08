Врач-гастроэнтеролог Елена Якушева рассказала, как избавиться от жира вокруг печени.

По словам эксперта, появление жировых запасов в этом органе в большинстве случаев проходит незамеченным. В то же время здоровью человека наносится серьезный ущерб, так как жир вокруг печени усложняет работу органа и может привести к циррозу и даже онкологии.

— Такие факторы негативно влияют на работу клеток печени, мешая им полноценно выполнять все свои функции, — подчеркнула Якушева.

Врач отметила, что в борьбе с лишним жиром вокруг печени могут помочь два действия. Во-первых, следует скорректировать образ жизни, добавив в него прогулки, приборку в доме или подъем по лестнице вместо лифта. Вместе с этим нужно пересмотреть питание. Так, в рационе человека должны присутствовать овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Во-вторых, помочь в решении проблемы может медикаментозная терапия, однако ее назначает исключительно специалист, передает «АиФ»

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