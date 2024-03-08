Полезный для сердца продукт с зашкаливающим количеством жира

Здоровое сердце и крепкие сосуды медики связывают с правильным питанием, изменением в образе жизни, которое предполагает отказ от вредных привычек и регулярные умеренные физические нагрузки, а также способность противостоять стрессам.

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При этом, что касается еды, рекомендуется быть осторожнее с жирной пищей. Однако, как пишет Pronews.gr, последние работы зарубежных исследователей показали, что красное мясо и сыр могут быть полезными для сердца. Уточняется, что важно избегать именно обработанных мясных продуктов.

По части сыра также есть уточнение - снижение риска развития сердечно-сосудистых недугов связано с употреблением небольших порций продукта.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее отметил: многие не задумаются, что сыр достаточно жирный продукт и постоянно добавляют его в блюда.

Как объяснил врач, жиров в сыре около 50 процентов, а потому, перегружая организм такой едой, надо понимать, что поджелудочная железа будет работать на износ, чтобы производить нужные ферменты (например, липазу, которая растворяет жиры). Слишком много сыра и жирного в рационе может довести до панкреатита, предупредил специалист.

Как отмечает в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, ссылаясь на различные исследования, для нормального функционирования организма в рационе животный белок должен быть, желательно, в каждом приеме пищи.

"Особенно это касается пожилых людей. Я часто сталкиваюсь с печальными последствиями несбалансированного питания: анемия, дряблая кожа, нездоровая потеря веса и многое другое", - пишет доктор.

Специалист уточнила, что есть еще одна важная роль присутствия животного белка в рационе. Он принципиально важен для нашего скелета, особенно в зрелом возрасте. При этом врач подчеркнула, что в жареном виде (когда речь идет об образовании корочки и высокой температуре) мясо едва ли пойдет на пользу.

"Способ приготовления может из любого, даже самого безопасного продукта, сделать токсин", - отметила Павлова, указав, что жарка - это, по сути, перевод полезных белков, жиров и углеводов в канцерогенные. Канцерогены же отнимают здоровье и молодость.

При выборе того или иного режима питания обязательно проконсультируйтесь со специалистом.