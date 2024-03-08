Репродуктолог Ильина: красное мясо снижает риск зачатия. Причём и у мужчин, и у женщин. В списке нежелательных для собирающихся обзавестись потомством ещё несколько продуктов. Все они плохо влияют на фертильность, а значит, и вероятность поскорее достичь результата.

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От чего лучше отказаться или как минимум снизить количество, Life.ru рассказала врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Анна Ильина.

Какие продукты вредны для фертильности

Красное мясо

Регулярное употребление большого количества красного мяса негативно сказывается в первую очередь на мужской фертильности — количество качественных сперматозоидов падает почти на четверть.

А у любительниц красного мяса могут появиться проблемы с овуляцией, из-за которых снижается вероятность зачать ребёнка без помощи врача.

По мнению учёных, лучше всего съедать 500 г такого вида мяса в неделю.

Некоторые виды рыбы

Для желающих зачать ребёнка нежелательна рыба с высокой продолжительностью жизни и хищная. В мышцах такой накапливается ртуть, и её концентрацию не снизит даже кулинарная обработка.

Избыток ртути в организме снижает фертильность и вероятность зачатия, а также может влиять на форму, активность, количество и качество спермы, мужское либидо и качество эякуляции.

Врач порекомендовал есть поменьше рыбы с высоким содержанием ртути. Из распространённой в России это тунец, северная щука и скумбрия.

Соя

Соя плоха для мужской фертильности: снижает уровень тестостерона, что очень сильно влияет на количество и качество сперматозоидов.

Кофеин

Кофеин мешает выработке эстрогена и других гормонов, необходимых для зачатия. Всё это может негативно сказаться на овуляции, менструальном цикле и периоде фертильности женщины.

При этом учёные до сих пор не определили безопасный уровень кофеина, но многие сошлись во мнении, что это 200–300 миллиграммов в день, то есть 2–3 маленьких чашки.

Сладкая газировка

По словам врача, к снижению фертильности и у мужчин, и у женщин приводит даже одна банка сладкой газировки или энергетика. Оба напитка на 20% снижают вероятность успешного зачатия. Плюс они могут стать причиной повышенной резистентности к инсулину, развития метаболического синдрома и увеличения веса. А всё повышает риск развития синдрома поликистозных яичников — одной из причин бесплодия.

Что ещё важно соблюдать готовящимся к зачатию, «Секрету фирмы» рассказала врач-репродуктолог, медицинский директор центра репродукции «Линии жизни» Юлия Колода.

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