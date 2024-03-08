Назван способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Ее слова приводит Men Today.

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Для начала эксперт рекомендовала выполнять упражнение вертикальные ножницы. Для его выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги. Затем необходимо поднять ноги и голову, после чего поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже. После этого нужно поменять положение ног.

Следующим упражнением стали ситапы с поднятыми руками. Для их выполнения нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях. Затем необходимо поднять тело и руками потянуться вверх, после чего медленно опуститься на пол. Последними были названы лодочка, скручивания и планка.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».