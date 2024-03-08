Гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал, что зефир, пастила, сухофрукты, а также фрукты, мед, урбеч и горький шоколад являются самыми полезными сладостями.

Как пишут «Известия», врач отметил, что для организма лучше, если сахара в рационе будет как можно меньше.

Врач предупредил, что учитывается не только сахар, который человек добавляет сам, во многих продуктах содержится скрытый сахар, например в соусах и кетчупах, мюслях, консервированных овощах и готовых завтраках.

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Ежедневное употребление сладкой выпечки, конфет, продуктов с добавлением сахара может привести к сахарному диабету, ожирению и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Кроме того, избыток сахара в организме снижает иммунитет и ускоряет процессы старения.

Барегамян отметил, что суммарно в день можно съедать не меньше 400 г фруктов, овощей и ягод, что составляет примерно пять порций.

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