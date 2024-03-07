Сладости могут быть полезными, если это фрукты, мед, горький шоколад, сухофрукты, зефир, ореховая паста или пастила, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Парандзем Барегамян. По его словам, некоторые сладкие продукты не только можно, но и нужно употреблять. Так, в день допустимо съедать не менее 400 г фруктов, овощей и ягод.

Фрукты и овощи можно употреблять в любом виде: свежие, приготовленные, консервированные, сухие и в виде 100-процентного сока. Самым лучшим считается употребление овощей и фруктов из разных цветовых групп — белой, желто-оранжевой, зеленой, красной и фиолетовой, — посоветовал специалист.

Он добавил, что 15–30 г сухофруктов (например фиников, изюма, кураги или чернослива) в день укрепят иммунитет и благотворно воздействуют на сердце, мозг, кожу и кишечник благодаря содержащимся в них клетчатке, антиоксидантам, витаминам и минералам. Кроме того, полезными сладостями являются зефир, пастила и мармелад на фруктово-ягодном пюре из-за содержания в них пектина — одного из видов пищевых волокон, который снижает уровень плохого холестерина в крови. Наиболее полезны яблочный и цитрусовый пектины. Пастилы без сахара в день можно съесть 50–100 г, зефира — не более 30 г, подчеркнул гастроэнтеролог.

Также, по его словам, если хочется сладкого, можно съесть в течение дня одну-две чайные ложки меда (при отсутствии аллергии) либо не более 25 г горького шоколада.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что заменой для сладких продуктов могут стать фрукты. При этом, по словам эксперта, рацион для похудения должен содержать все необходимые питательные вещества.