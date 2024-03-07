Лучшая диета для уменьшения боли в суставах

Насыщенная противовоспалительными продуктами диета помогает уменьшить боль при артрите, полагает врач-фармацевт Марк Бердон. Его слова цитирует Daily Mirror.

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Бердон уверен, что идеальным рационом питания при болезнях суставов является средиземноморская диета. По словам врача, ее ингредиенты снижают уровень воспаления в организме, что приводит к уменьшению боли при артритах.

«Исследование, опубликованное в большом научном журнале в 2020 году, показало, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность усиления боли в коленях. Другое исследование показало, что такая диета помогает людям с ревматоидным артритом чувствовать себя лучше», — заявил эксперт.

Наиболее распространенными продуктами с противовоспалительными свойствами Бердон назвал живой йогурт, ферментированные продукты, овощи, фрукты, бобовые, а также жирную рыбу. Помимо этого, полезным свойством, по его словам, обладает оливковое масло первого холодного отжима.

Бердон подчеркнул: чтобы придерживаться средиземноморской диеты необязательно отказываться от мяса и сладостей. Допустимо есть и то, и другое, но в небольших объемах и редко. Также в рацион нужно добавить больше орехов, семян, сыра и яиц.

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