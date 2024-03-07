Кардиолог рассказал о пользе красного вина

Врач назвал, сколько вина можно выпить, не нанеся организму вред.

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Вино благотворно влияет на состояние сосудов и сердце, защищая их от повреждений. Помимо этого, вино снижает риск образования тромбов. Об этом в разговоре с «Лента.ру» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов.

По его словам, особенно полезно красное вино, поскольку он богат антиоксидантами.

«Качественное красное вино содержит антиоксиданты, например, ресвератрол, способный в некоторой степени защитить сердце и сосуды от повреждений и улучшить кровообращение», — добавил врач.

Правда, уточнил кардиолог, пользу принесет умеренное употребление вина. Например, мужчине допускается выпивать в неделю до 560 мл крепких напитков или трех с половиной литров пива. Женщине можно выпить 400 мл крепких напитков или до двух литров пива.

Полезные свойства каркаде, противопоказания и как правильно его пить

Между тем, по словам кардиолога Лесли Чо из Клиники Кливленда, заявление о пользе красного вина не имеет под собой доказательной базы. А по словам врача-диетолога Меган Росси, для того, чтобы облегчить симптомы похмелья, перед употреблением алкоголя надо съесть блюда, богатые клетчаткой.