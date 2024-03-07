Почему нельзя прикрывать нос ладонью при чихании

Благодаря этому защитному рефлексу организма из носа вытесняются раздражители. Если препятствовать процессу, они попадут не туда. Но прикрываться всё же нужно. Как сделать это правильно, «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Эржэна Дымчикова.

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В процессе чихания содержимое носа вытесняется наружу мощным напором воздуха. И если прикрыть его рукой, то они могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. И это ещё не всё. Есть вероятность, что из-за слишком сильного давления полопаются микрососуды головы.

Как же правильно прикрыть нос? Чихать нужно в салфетку или платок. Если их нет — тогда в сгиб локтя.

Всё-таки чихнули в руку? Сразу же помойте обе — чтобы не дать распространиться вирусным и бактериальным частицам.

Раздражителями, о которых говорит врач, могут быть не только вирусы и бактерии, но и пыльца, шерсть животных, пыль, песок и другие мелкие частицы, а также резкий запах, табачный дым и редко — яркий свет и чистка ушей.

Почему человек часто чихает

Как рассказала «Секрету фирмы» врач общей практики, кандидат медицинских наук Марина Бережная, причины могут быть такими:

острые заболевания (к примеру, ОРВИ);

хронический воспалительный процесс верхних дыхательных путей — носа и пазух, ротоглотки и гортани;

аллергические заболевания; инородное тело в верхних дыхательных путях;

патология нервной системы (редко).

Что делать, если часто чихаешь

Врач порекомендовал в таком случае не пытаться вылечить себя самостоятельно, а сходить на приём к специалисту. По её словам, чихание может требовать глубокого обследования организма.