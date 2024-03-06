Хлорофилл: полезно ли пить зеленую воду или это очередная уловка маркетологов

Вы наверняка помните из учебника биологии, что хлорофилл придает растениям зеленый оттенок и играет роль в фотосинтезе, но какое отношение зеленый пигмент, который помогает делать растительную пищу, имеет к здоровью человека?

«Некоторые с восторгом утверждают, что добавки с хлорофиллом — это чудодейственное средство от всего, начиная от акне и заканчивая ментальным здоровьем», — говорит нутрициолог Елена Кудрина.

Итак, все, что вам нужно знать о хлорофилловой воде, — от потенциальных преимуществ до того, стоит ли ее пробовать.

Что такое хлорофилловая вода?

Хлорофилл — это природное соединение, которое придает траве и листьям зеленый цвет, а также играет главную роль в процессе фотосинтеза, когда растения преобразуют солнечный свет в питательные вещества. Все зеленые растения, такие как брокколи, кейл, шпинат и петрушка, содержат хлорофилл.

«Жидкий хлорофилл, технически известный как хлорофиллин, — это, по сути, созданная человеком форма, которая представляет собой концентрированный экстракт растительного вещества», — объясняет Елена Кудрина.

Хлорофилл популярен благодаря своим антиоксидантным свойствам и общей пользе для здоровья, и многие используют его в качестве добавки или альтернативы непосредственному употреблению зелени. Однако жидкий хлорофилл — «вода», не является чистым хлорофиллом. Это «полусинтетическая смесь медно-натриевых солей, полученных из хлорофилла», — говорит Елена.

«При этом нет никаких объективных доказательств того, что такой способ усвоения хлорофилла лучше, чем при употреблении в пищу зеленых растений».

Борется с воспалением

Хлорофилл и его продукты являются ценными противовоспалительными средствами, которые могут помочь в лечении многих заболеваний. Исследования доказывают, что жидкий хлорофилл, нанесенный на кожу или принятый внутрь, помогает уменьшить воспаление ран или акне.

Антиоксидантные свойства

Хлорофилл и его производные действуют как антиоксиданты — молекулы, которые борются со свободными радикалами в организме, тем самым помогая предотвратить повреждение кожи и клеток.

Способствует естественной детоксикации

Исследования также показали, что хлорофилл помогает нашему естественному процессу детоксикации, в частности, снижает уровень афлатоксинов (связанных с воздействием плесени) и тяжелых металлов. «Интересно, что структура хлорофилла в растениях очень похожа на гемоглобин — белковую структуру красных кровяных телец у людей — и считается, что он поддерживает качество красных кровяных телец и, следовательно, помогает циркулировать энергии и кислороду в организме», — объясняет Елена.

По словам Елены, важно помнить, что регулярное употребление хлорофилловой воды может привести к повышенной чувствительности к солнцу, поэтому не забывайте пользоваться хорошим средством с SPF, если вы решили включить его в свой распорядок дня.

Действительно ли хлорофилловая вода полезна для вас?

Хотя употребление хлорофилловой воды имеет множество потенциальных преимуществ, она, конечно, не может заменить здоровое питание. Елена рекомендует получать хлорофилл из продуктов питания, в первую очередь обогащая свой рацион зелеными овощами, такими как руккола, петрушка и шпинат. Они содержат много хлорофилла и дают дополнительные преимущества в виде клетчатки, витаминов и минералов. Это положительно скажется на вашем общем состоянии здоровья.