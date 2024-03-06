Диетолог подсказала, как не набрать лишние килограммы после снижения веса

После длительной диеты вес часто растет быстрее, чем до попыток его снизить. О причинах подобного явления рассказала диетолог Наталья Сычева в эфире радио Sputnik.

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При переходе от низкокалорийной диеты к обычному рациону необходимо увеличить физическую активность. В результате лишний вес не вернется, отметила диетолог. При этом регулярно урезать рацион не стоит.