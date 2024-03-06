Диетолог подсказала, как не набрать лишние килограммы после снижения веса
После длительной диеты вес часто растет быстрее, чем до попыток его снизить. О причинах подобного явления рассказала диетолог Наталья Сычева в эфире радио Sputnik.
При переходе от низкокалорийной диеты к обычному рациону необходимо увеличить физическую активность. В результате лишний вес не вернется, отметила диетолог. При этом регулярно урезать рацион не стоит.
«Человек, например, снизил вес за 3 месяца, достиг своей цели, а потом потихонечку начинает расширять рацион. Тут надо сразу запланировать, что и физическая активность будет [параллельно] расти. Увеличение физической нагрузки предпочтительнее, чем постоянное урезание рациона, иначе мы попадаем в такой круг: диета – жир – диета», – подытожила Сычева.