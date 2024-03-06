Врачи назвали жирные продукты, необходимые для здоровья сосудов весной

В период весны для здоровья организма следует добавить в рацион пищу животного происхождения. Это необходимо, чтобы предотвратить гиповитаминоз и восполнить необходимое количество минералов и микроэлементов. Об этом рассказали эксперты портала «здоровое-питание.рф».

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Медики сошлись во мнении, что организму человека весной следует есть мясо и другие животные продукты не менее трех-четырех раз в неделю. Подобная пища является не только источником полезного жира, но и богата белком.

— А также так называемые экстрактивные вещества, которые служат сильными возбудителями отделения пищеварительных соков, — пояснили эксперты.

Кроме того, красное мясо (говядина и свинина) богато цинком, который помогает поддерживать нормальное состояние сердечно-сосудистой системы. Кардиолог Анна Кореневич довила, что, помимо мяса, «хорошие» жиры могут содержаться в рыбе, льняном и оливковое масле, следует из публикации.

Вредные для сосудов трансжиры могут содержаться в продуктах, даже если это не указано на их упаковках. Они намного опаснее, чем, к примеру, батон жирной колбасы. Об этом предупредила врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Хорошее питание является ключом к снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева перечислила пять основных ошибок в питании, которые отрицательно влияют на сердце.