Почему необходимо есть орехи

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Сегодня поговорим о пищевых привычках.

Орехи - кладезь полезных веществ, витаминов и минералов. В них высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, ненасыщенных жиров, в том числе Омега-3. Их регулярное потребление способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина в крови.

По количеству высококачественного белка орехи обгоняют другие растительные продукты, поэтому их обязательно включают в вегетарианскую диету. Гипогликемический индекс в этом продукте, наоборот, низкий, что делает орехи доступными для больных сахарным диабетом.

Орехи - это идеальный перекус, они питательные и сытные. Жировой компонент достигает 45-60 %, из-за высокой калорийности необходимо следить за количеством съеденного. Рекомендуется употреблять их один-два раза в неделю небольшими порциями - около 35 гр. Лучше дополнять их молочными или кисломолочными продуктами, добавлять в мясные блюда, каши и десерты. О наиболее полезных орехах мы подробно писали здесь.

Нужно помнить, что орехи - это сильные аллергены. К ним чувствительны около 20 % взрослых и 5 % детей. Чаще всего реакция возникает на лесной и грецкий орехи. Арахис вызывает сильную аллергию, но вопреки расхожему мнению он относится к бобовым. Также осторожнее с этим продуктом нужно быть людям с проблемами пищеварения, а больным сахарным диабетом противопоказаны орехи в шоколаде, сиропе и других сладких добавках.