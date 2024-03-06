Названы продукты, которые полезны женщинам для поддержания здоровья

Современные женщины стали больше времени уделять своему питанию, желая оставаться здоровыми, красивыми и успешными. Представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, что стоит включить в свой рацион представительницам прекрасного пола.

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Женщинам необходимо круглый год употреблять фрукты и овощи, из которых организм может получить достаточный объем клетчатки. Нормой ее употребления считается 400 граммов в сутки.

Зерновые продукты являются еще одним важным компонентом здорового рациона женщины. Они содержат медленные углеводы, которые дают организму энергию.

Представитель Роспотребнадзора рассказала, что дамам нужно употреблять продукты с правильными ненасыщенными жирами. К ним можно отнести орехи, авокадо, нерафинированное растительное масло и жирную рыбу.

В ведомстве рассказали, что по разным данным от 60 до 90 процентов женщин не употребляют достаточное количество витамина D и кальция, а они очень важны для здоровья костей и суставов, особенно в периоды менопаузы и после нее.

— Любой здоровый рацион предполагает употребление двух порций белка в день. Это могут быть яйца, мясо или бобовые, белая рыба и морепродукты. Женщинам очень важно включать в свой рацион красное мясо и печень, поскольку они являются отличным источником железа, — рассказала представитель ведомства.

Она напомнила о важности соблюдения питьевого режима. В среднем необходимо употреблять восемь стаканов воды или 2,7 литра в сутки. Эксперт напомнила, что с возрастом, по мере снижения выработки эстрогена у женщины, появляется склонность к набору веса и развитие на этом фоне различных заболеваний, поэтому важно соблюдать принципы здорового питания, рассказали в Роспотребнадзоре.

Эксперты назвали самые популярные опасные мифы об интимной гигиене женщин.