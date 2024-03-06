Врач назвал десять продуктов для борьбы с простудой

В первой тройке терапевта Ирины Барановой: квашеная капуста (восстанавливает кишечник), бузина (укрепляет иммунитет) и несладкие цитрусовые с противовирусным эффектом.

Также в борьбе с простудой помогут чайный гриб, лук и чеснок, острый перец. Последний улучшает кровообращение и выводит мокроту из легких.

Отдельно Баранова в своем телеграм-канале отмечает полезные свойства "иностранных" грибов. Среди них: шиитаке.

- В современной российской кухне они надежно закрепились благодаря не только замечательным вкусовым свойствам, но и антимикробным, иммуномодулирующим и противовоспалительным действиями. Они широко применяются в альтернативной онкологии, - сказала она.

Врач добавила, что полезными при простуде остаются сало (укрепляет выработку антибактериальной желчи), имбирь (улучшает противомикробную защиту организма) и редька (поддерживает иммунитет).