Кому полезен звуковой массаж

Основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик Вероника Яхмур рассказала, кому может быть полезна практика звукового массажа.

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Она отметила, что лечение звуками имеет научное обоснование, так как существует термин «виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике». Данные практики были описаны в трудах Вильгельма Райха, ученика Зигмунда Фрейда. Часто при звуковом массаже применяются поющие чаши, изготовленные из металла или другого материала.

— Существует контактный и бесконтактный вариант массажа. Данный тип отдыха позволяет отбросить навязчивые мысли и ощутить «внутреннюю тишину». Он будет эффективен для разных типов людей, — пояснила Яхмур в комментарии RuNews24.ru.

Такой массаж подходит людям, которые находятся в цикле стресса, хотят остановить беспокойный поток мыслей, хотят новых результатов в карьере и в жизни. Кроме того, практики подойдут людям, желающим углубиться в самопознание, быть вдохновленными и чувствовать себя на высоте.

Эксперт добавила, что чаши спасают и от телесных недугов. Например, они уменьшают неприятные боли в мышцах и суставах благодаря эффекту массажа, улучшают кровоток, нормализуют давление и сердечный ритм.

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