Ученый назвал продукты, тормозящие процесс старения

Американский учёный, исследователь феномена долгожительства и автор книг о здоровом питании Дэн Бюттнер назвал продукты, регулярное употребление которых, тормозит процесс старение и продлевает молодость.

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По его словам, ферментированные продукты и различная растительная пища способствуют достижению долголетия, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Daily Mail.

«Главное условие достижение долголетия – правильное питание, подразумевающее ограничение доли животного белка и увеличение количества бобовых и овощей, – заявил специалист. – В частности, фасоль, чечевица и горох богаты белком и клетчаткой, они способствуют улучшению работы кишечника и просты в приготовлении».

К другому важному принципу правильного питания, подчеркнул учёный, относится разнообразие рациона. Например, чередование ферментированных продуктов со свежими растительными продуктами обеспечивает защиту от диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.