В чем польза растяжки

Фитнес-тренер Алеся Груздо рассказала о том, почему полезно заниматься растяжкой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, стретчинг помогает сохранять здоровье и подвижность суставов.

«Потому что хрящи и связки не имеют кровоснабжения и единственный вариант доставить им питание — упражнения на растяжку», — отметила специалист.

Кроме того Груздо отметила, что занятия растяжкой улучшают координацию и отлично влияют на настроение.

«Еще один плюс упражнений на растяжку — их можно делать в любое время суток, главное, не на полный желудок. Еще стретчинг можно комбинировать с другими видами физической активности», — подчеркнула тренер.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.