Простые способы избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, нужно пить больше воды, посоветовала нутрициолог Вероника Гусакова. Этот и другие простые способы борьбы с последствием поедания чеснока она назвала «Газете.Ru».

© Lenta.ru

По словам Гусаковой, вода помогает вымывать аллицин — компонент, являющийся причиной характерного аромата чеснока. Удалить остатки растения из ротовой полости, по ее словам, помогут регулярная чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средств для полости рта. Также, добавила нутрициолог, от запаха спасут жвачки и леденцы без сахара — они стимулируют выработку слюны, которая будет смывать аллицин.

При этом Гусакова попросила не отказываться от чеснока из-за его запаха.

«Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца. Чеснок также известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают в борьбе с инфекциями и укрепляют иммунную систему», — объяснила нутрициолог.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, использование этого средства гигиены снизит скорость размножения бактерий, которые способны спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.