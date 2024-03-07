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Названы простые способы избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта после употребления чеснока, нужно пить больше воды, посоветовала нутрициолог Вероника Гусакова. Этот и другие простые способы борьбы с последствием поедания чеснока она назвала «Газете.Ru».

Простые способы избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта
© Lenta.ru

По словам Гусаковой, вода помогает вымывать аллицин — компонент, являющийся причиной характерного аромата чеснока. Удалить остатки растения из ротовой полости, по ее словам, помогут регулярная чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средств для полости рта. Также, добавила нутрициолог, от запаха спасут жвачки и леденцы без сахара — они стимулируют выработку слюны, которая будет смывать аллицин.

При этом Гусакова попросила не отказываться от чеснока из-за его запаха.

«Он богат антиоксидантами, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца. Чеснок также известен своими противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают в борьбе с инфекциями и укрепляют иммунную систему», — объяснила нутрициолог.

Ранее стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал об использовании скребка для языка для гигиены полости рта. По словам врача, использование этого средства гигиены снизит скорость размножения бактерий, которые способны спровоцировать развитие заболеваний ЖКТ.

ЗОЖ