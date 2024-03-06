Ученые показали последствия игр в компьютер по три часа в день

Ученые Квинслендского университета в Австралии исследовали, к чему приводят компьютерные игры по три часа в сутки. Выяснилось, что больше всего страдают шея, запястья и глаза. Также может образоваться «шея геймера», говорится в исследовании.

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Уточняется, что в исследовании участвовало 955 геймеров в возрасте от 18 до 94 лет. Они заполняли подробный опросник о состоянии здоровья, в результате выяснилось, что 46,1% испытывают глазную боль, 45,4% жаловались на боль в руке, а 52,1% — на напряжение в шее. Также опрошенные испытывали усталость и головную боль.

Кроме того, исследование показало, что у любителей долго играть появляется «шея геймера». При этом выяснилось, что играющие по шесть часов в день имеют те же симптомы, что и те, кто сидит за компьютером или приставкой в два раза меньше. Также исследование опровергло миф о том, что чаще всего геймер — это молодой мужчина. Оказалось, что данное увлечение привлекательно для представителей любого пола и возраста без существенных различий.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес сайт сообщества игрового маркетплейса Steam Community в реестр запрещенных. По словам представителя организации Вадима Ампелонского, решение принято из-за публикации информации о наркотических средствах. Заблокированная платформа предоставляла возможность создания и участия в мероприятиях и турнирах. Пользователи могли общаться друг с другом и делиться творческим контентом. Теперь российские геймеры рискуют потерять доступ к своим страницам и торговой площадке.