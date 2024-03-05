Напиток из пяти ингредиентов перед сном помогает заснуть, утверждают эксперты
Хороший сон важен для здоровья человека. Но что же делать, если возникают проблемы с засыпанием? Эксперты назвали напиток, который помогает заснуть.
Он содержит всего пять ингредиентов. Из них нужно сделать смузи и выпить его перед сном:
- миндальное масло — содержит магний, необходимый для длительного насыщения;
- овсяные хлопья — это натуральный источник мелатонина;
- шпинат — богат магнием;
- банан — способствует расслаблению мышц;
- холодный ромашковый чай — богатый антиоксидантами и веществами, способствующими сну.
Также во время засыпания можно использовать белый шум. Успокаивающие звуки помогают расслабиться и улучшить качество сна. Этот метод особенно полезен для людей, чувствительных постороннему шуму.
Также помогают заснуть различные запахи, например, ароматы лаванды или ромашки.
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