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Напиток из пяти ингредиентов перед сном помогает заснуть, утверждают эксперты

Хороший сон важен для здоровья человека. Но что же делать, если возникают проблемы с засыпанием? Эксперты назвали напиток, который помогает заснуть.

Напиток из пяти ингредиентов перед сном помогает заснуть, утверждают эксперты
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Он содержит всего пять ингредиентов. Из них нужно сделать смузи и выпить его перед сном:

  • миндальное масло — содержит магний, необходимый для длительного насыщения;
  • овсяные хлопья — это натуральный источник мелатонина;
  • шпинат — богат магнием;
  • банан — способствует расслаблению мышц;
  • холодный ромашковый чай — богатый антиоксидантами и веществами, способствующими сну.

Также во время засыпания можно использовать белый шум. Успокаивающие звуки помогают расслабиться и улучшить качество сна. Этот метод особенно полезен для людей, чувствительных постороннему шуму.

Также помогают заснуть различные запахи, например, ароматы лаванды или ромашки.

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