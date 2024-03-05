Напиток из пяти ингредиентов перед сном помогает заснуть, утверждают эксперты

Хороший сон важен для здоровья человека. Но что же делать, если возникают проблемы с засыпанием? Эксперты назвали напиток, который помогает заснуть.

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Он содержит всего пять ингредиентов. Из них нужно сделать смузи и выпить его перед сном:

миндальное масло — содержит магний, необходимый для длительного насыщения;

овсяные хлопья — это натуральный источник мелатонина;

шпинат — богат магнием;

банан — способствует расслаблению мышц;

холодный ромашковый чай — богатый антиоксидантами и веществами, способствующими сну.

Также во время засыпания можно использовать белый шум. Успокаивающие звуки помогают расслабиться и улучшить качество сна. Этот метод особенно полезен для людей, чувствительных постороннему шуму.

Также помогают заснуть различные запахи, например, ароматы лаванды или ромашки.