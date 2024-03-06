Сомнолог рекомендовала выбирать громкие и ритмичные звуки для будильника

Такие мелодии помогают быстрее проснуться.

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Монотонный сигнал неэффективен, так как он постепенно «встраивается» в сон. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Царёва.

«Громкость будильника и мелодия зависят от того, как ты просыпаешься. Чем бодрее, веселее, тем лучше. Вероятность услышать громкий будильник всегда выше. Если он слабо звенит, он просто встроится в содержание сна и будет сладко подпевать птичками, поэтому он должен быть довольно быстрый. Кроме того, ритмичные звуки помогают взбодриться, потому что это повышает пульс, температуру. Больше бодрит, чем расслабленная классическая музыка, которую мы обычно на звонки ставим, поэтому что-то должно быть жизнеутверждающее».

Ранее сомнолог предупредила о вреде для здоровья повторных сигналов будильника. В результате нарушается качество сна, что приводит к сонливости и спутанности сознания в течение дня. Утром рекомендуется приложить усилие и встать с первым сигналом устройства, сказала Царёва.