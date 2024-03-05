Гинекологи опровергли популярный миф о менструации

Американские гинекологи Джен Гюнтер и Чарис Чемберс опровергли популярный миф о синхронизации менструальных циклов женщин, которые тесно общаются или проживают вместе. Мнение специалисток приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

Гинекологи рассказали, что заблуждение появилась из-за исследования, проведенного психологом Гарвардского университета Мартой МакКлинток. Она пришла к выводу, что примерно через полгода совместного проживания у близких подруг менструальные циклы синхронизируются. По словам Гюнтер, позже это исследование было опровергнуто врачами, но многие по-прежнему в это верят.

«Не существует никакого биологического механизма, чтобы это случилось. Это абсолютный миф», — заявила Гюнтер.

В свою очередь, гинеколог Чарис Чемберс добавила, что многие женщины уверяют: они на собственном опыте убедились в синхронизации циклов. Однако на самом деле они имеют дело с ложными воспоминаниями, считает врач.

«Мозг запоминает моменты, когда менструации совпадали, и игнорирует моменты, когда этого не происходило», — объяснила Чемберс.

По ее словам, рано или поздно у разных женщин с разными циклами месячные начнутся в один день.