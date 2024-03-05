Врач рассказал о необходимости ежегодных медицинских осмотров

Врач-онколог, главный врач сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев посоветовал проходить онкоскрининг в случае, если человек принадлежит к группе риска для развития рака. Он также подчеркнул важность ежегодных профилактических медицинских осмотров для всех.

© Вечерняя Москва

Пылев отметил, что скрининг следует проводить при наличии факторов риска, таких как длительный стаж курения. Например, курильщикам с опытом более 15 лет рекомендуется ежегодно проходить низкодозную КТ грудной клетки.

Также он указал на необходимость обследований для пациентов с циррозом печени, чтобы контролировать уровень маркера а–протеина и предотвращать возможное развитие рака.

Даже при отсутствии проблем со здоровьем важно не пропускать ежегодные осмотры. Они помогают выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Для общего обследования врач рекомендует выполнить несложный диагностический алгоритм: гинекологический осмотр и маммография или УЗИ молочных желез для женщин, урологический осмотр для мужчин, а также гастро- и колоноскопию для лиц старше 45 лет, рассказал врач РИАМО.

По мнению специалиста, эти простые процедуры могут выявить до 95 процентов потенциальных проблем и помочь поддерживать здоровье.