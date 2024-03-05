Врач рассказал о необходимости ежегодных медицинских осмотров

Врач Пылев рассказал о необходимости ежегодных медицинских осмотров
Врач-онколог, главный врач сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев посоветовал проходить онкоскрининг в случае, если человек принадлежит к группе риска для развития рака. Он также подчеркнул важность ежегодных профилактических медицинских осмотров для всех.
Пылев отметил, что скрининг следует проводить при наличии факторов риска, таких как длительный стаж курения. Например, курильщикам с опытом более 15 лет рекомендуется ежегодно проходить низкодозную КТ грудной клетки.
Также он указал на необходимость обследований для пациентов с циррозом печени, чтобы контролировать уровень маркера а–протеина и предотвращать возможное развитие рака.
Даже при отсутствии проблем со здоровьем важно не пропускать ежегодные осмотры. Они помогают выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Для общего обследования врач рекомендует выполнить несложный диагностический алгоритм: гинекологический осмотр и маммография или УЗИ молочных желез для женщин, урологический осмотр для мужчин, а также гастро- и колоноскопию для лиц старше 45 лет, рассказал врач РИАМО.
По мнению специалиста, эти простые процедуры могут выявить до 95 процентов потенциальных проблем и помочь поддерживать здоровье.