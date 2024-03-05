Врач указал на провоцирующие деликатную проблему со здоровьем виды спорта

Пауэрлифтинг, борьба, тяжелая атлетика и другие силовые виды спорта часто приводят к развитию геморроя, рассказал колопроктолог Алексей Винников. На этот факт врач указал в комментарии «Газете.ру».

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По словам Винникова, у профессиональных спортсменов велик риск образования геморроя. Причем не только у тяжелоатлетов, но и у фигуристов и велосипедистов. Провоцирующим деликатную проблему со здоровьем фактором врач назвал то, что во время тренировок на мышцы тазового дна и низ живота оказывается чрезмерная нагрузка. Она, в свою очередь, может повлечь воспаление и даже выпадение геморроидальных узлов. Случается, что открывается и ректальное кровотечение, предупредил Винников.

Он обратил внимание россиян, что при геморрое необходимо следовать назначениям врача, иначе заболевание может обостриться, появятся боль, жжение и зуд.

Также врач назвал виды спорта, которые, напротив, снижают риск развития геморроя или сглаживают его течение.