Каким пальцем и где нужно измерять пульс

Пульс нужно измерять указательным, средним или безымянным пальцами на пульсовой артерии на запястье или шее, рассказал NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. Он отметил, что данную процедуру лучше проводить минимум через 10 минут после физической нагрузки или курения.

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Измерять пульс следует минимум через 10 минут после физнагрузки или курения. Приготовьте часы с секундной стрелкой или секундомер. Сядьте поудобнее или прилягте и расслабьтесь. Наиболее часто пульс измеряется на лучевой артерии (на внутренней стороне запястья ниже большого пальца) и на сонной артерии (на шее). Чтобы нащупать пульсацию на сонной артерии, поместите пальцы на щитовидный хрящ (кадык), а затем соскользните в сторону до мягкого углубления, — добавил Видяскин.

Врач подчеркнул, что не стоит использовать для измерения пульса большой палец, так как в этом случае можно перепутать пульсацию в артерии с пульсом в пальце. По его словам, нельзя нажимать слишком сильно, чтобы не исказить результат.

Разместите указательный, средний и безымянный пальцы на пульсовой артерии выбранного места (запястье или шея). Не стоит использовать для измерения пульса большой палец, так как в этом случае можно перепутать пульсацию в артерии с пульсом в пальце. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не искажать показания, — заявил Видяскин.

Собеседник напомнил, что если пульс ритмичный и пульсовые волны следуют друг за другом через равные промежутки времени, то допустимо произвести измерение за 20 секунд и умножить результат на три, чтобы получить значение за минуту.