Названа безопасная частота употребления продуктов быстрого приготовления

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как часто можно есть продукты быстрого приготовления без вреда для здоровья. Ее слова цитируют «Известия».

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По словам Утюмовой, лапшу или пюре быстрого приготовления можно есть не чаще одного раза в месяц. При более частом употреблении ингредиенты, которые входят в состав этих продуктов, способны навредить организму, предупредила врач. Она уточнила, что стабилизаторы, такие как гуаровая камедь, вызывают отеки, а глутамат натрия, который добавляют для усиления вкуса, в больших количествах провоцирует тошноту, головную боль и рвоту.

Еще одной сомнительной добавкой Утюмова назвала патоку, которую добавляют в специи в качестве консерванта. Гастроэнтеролог объяснила, что в малых объемах она безопасна, но при злоупотреблении может спровоцировать диабет и ожирение.

Помимо этого, продукты быстрого приготовления, как правило, очень калорийные, продолжила Утюмова, в них почти нет клетчатки и слишком много соли.