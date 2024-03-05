Людям после 50 лет назвали эффективные способы похудеть

После 50 лет похудеть становится сложнее, так как замедляется обмен веществ, предупредила нутрициолог Катерина Кузина. Способы снизить вес в зрелом возрасте она подсказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Кузиной, самая плохая стратегия похудения — это сидеть на жестких диетах. Нутрициолог объяснила, что голодание действительно помогает быстро сбросить вес, но как только человек вновь начнет есть в соответствии со своими пищевыми привычками, лишние килограммы вернутся в том же или в большем объеме.

Вместо того чтобы морить себя голодом, эксперт посоветовала людям после 50 лет питаться часто и небольшими порциями. Она подчеркнула, что важно употреблять пищу медленно и тщательно ее пережевывать, чтобы вовремя почувствовать насыщение и не переесть. Одним из основных правил эффективного похудения в зрелом возрасте нутрициолог назвала распределение пищи в течение дня таким образом, чтобы утром съедать наиболее калорийные и жирные продукты, а на ужин оставлять легкие блюда.

«На завтрак вы можете позволить себе съесть больше, но уже обед должен быть скромнее, а ужин — совсем легкий», — объяснила Кузина.

Помимо этого, Кузина посоветовала ограничить употребление сладкого или полностью от него отказаться. Также она рекомендовала за час до еды выпивать стакан воды. По ее словам, это поможет избежать обезвоживания и контролировать аппетит.