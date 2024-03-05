Диетолог посоветовала есть авокадо в первой половине дня

Авокадо лучше употреблять в первой половине дня, поскольку продукт является очень жирным, отметила диетолог Татьяна Жаровская в эфире радио Sputnik.

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«По химическому составу и свойствам авокадо приближено к ореху, поскольку этот продукт богат полезными жирами. В нем содержатся как насыщенные, так и полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, омега-6», – объяснила она.

Однако также авокадо – это источник клетчатки, витамина Е, минералов и витаминов группы В, подчеркнула эксперт. Из-за большого количества жиров авокадо является достаточно калорийным, предупредила Жаровская.

По ее словам, в день не стоит употреблять более 40–50 граммов продукта. Однако специалист уточнила, что целый авокадо можно съесть в рамках кетодиеты.