Диетолог посоветовала добавить в рацион фиолетовые продукты для профилактики рака

«Согласно методическим рекомендациям по нормам физиологических потребностей в пищевых веществах для человека, в сутки нам требуется для нормального функционирования всего 50 мг антоцианов. Например, 100 г малины уже содержит 15% суточной нормы антоцианов, еще больше этих микронутриентов содержится в голубике, чернике, ежевике. Кроме того, сегодня в продаже можно найти обогащенные антоцианами путем селекции овощи: фиолетовые сорта картофеля, моркови, кочанной и цветной капусты», – сказала Солнцева.