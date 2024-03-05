Диетолог посоветовала добавить в рацион фиолетовые продукты для профилактики рака
Овощи, фрукты и ягоды фиолетового и пурпурного цвета содержат антоцианы, которые помогают в профилактике старения, аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
«Антоцианы являются мощными антиоксидантами. Они борются со свободными радикалами, способными нанести вред клеткам и тканям нашего организма, вызвать воспалительные, аутоиммунные заболевания, злокачественные опухоли. Антоцианы нейтрализуют эти вредоносные молекулы и оказывают профилактическое воздействие. Также доказано, что антоцианы обладают антисептическими свойствами, была показана их положительная роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушений углеводного, липидного обмена», – сказала Солнцева.
По словам врача, антоцианы содержатся в продуктах ярких красных, пурпурных, синих, фиолетовых оттенков. Набрать суточную норму этих компонентов из еды совсем не сложно, добавила специалист.
«Согласно методическим рекомендациям по нормам физиологических потребностей в пищевых веществах для человека, в сутки нам требуется для нормального функционирования всего 50 мг антоцианов. Например, 100 г малины уже содержит 15% суточной нормы антоцианов, еще больше этих микронутриентов содержится в голубике, чернике, ежевике. Кроме того, сегодня в продаже можно найти обогащенные антоцианами путем селекции овощи: фиолетовые сорта картофеля, моркови, кочанной и цветной капусты», – сказала Солнцева.
Она отметила, что при термической обработке овощей и фруктов часть полезных веществ теряется.