Мытье волос без шампуня смягчает весеннюю аллергию

«Я бы обратила внимание не только на промывание носа, но и на очень важный фактор – это волосы. У нас многие пациенты носят длинные волосы, и, собственно, причина конъюнктивита, у кого есть челка, – много аллергенов попадает на волосы», – рассказывает аллерголог-иммунолог в программе «О самом главном».