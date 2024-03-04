Иммунолог Манина: мытье волос без шампуня смягчает весеннюю аллергию
Аллергики могут облегчить весеннее обострение заболевания мытьем волос без шампуня. Об этом аллерголог-иммунолог Ирина Манина рассказала в программе «О самом главном».
«Я бы обратила внимание не только на промывание носа, но и на очень важный фактор – это волосы. У нас многие пациенты носят длинные волосы, и, собственно, причина конъюнктивита, у кого есть челка, – много аллергенов попадает на волосы», – рассказывает аллерголог-иммунолог в программе «О самом главном».
От пыльцы могут защитить специальные респираторы, головные уборы и частый душ. При этом не обязательно использовать шампунь: лучше смыть пыльцу водой. Аллергикам в целом стоит избегать частого контакта с косметикой и бытовой химией. Для устранения бытовых загрязнений им лучше использовать соду — самое нейтральное и безопасное средство, считает эксперт.
До этого был одобрен первый препарат, снижающий тяжесть нескольких видов пищевой аллергии. Им стал Ксолаир, который изначально использовался для лечения бронхиальной астмы.