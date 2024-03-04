Популярный блогер раскрыл неожиданное последствие отказа от алкоголя

Популярный российский блогер Алексей Жидковский раскрыл, что его жизнь не изменилась после отказа от алкоголя. Об этом неожиданном последствии он рассказал в шоу «Бес Комментариев», доступном на YouTube.

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Жидковский заявил, что не употреблял спиртное больше месяца.

«Того, что мне обещали врачи, у меня не случилось. У меня не случилось второго дыхания. У меня не случилось того, что я чувствовал себя как-то по-новому», — признался блогер.

Он также добавил, что сейчас вернул алкоголь в свою жизнь.

Ранее об отказе от спиртного рассказал известный российский комик Костя Пушкин. По словам юмориста, он перенес операцию, после которой врачи рекомендовали ему не употреблять алкоголь.